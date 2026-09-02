Južni Banat

Padina: Koncert Renea Bošelje 11. septembra

16:00

02.09.2026

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Foto: MZ Padina

Pevač, kantautor, multiinstrumentalista i muzički producent Rene Bošelja nastupiće 11. septembra u Sportskom centru „Dolina” u Padini.

U svom autorskom radu, Bošelja spaja savremeni pop-rok i folk zvuk sa slovačkim jezikom, prepoznatljivim vokalom i izvođenjem na instrumentima uživo.

Nastupa kako samostalno, tako i sa bendom. Koncertni program Renea Bošelje zasniva se na autorskim pesmama, snažnim melodijama i energiji nastupa uživo.

Pored solo karijere, angažovan je i u projektima „Čendeš” i „Mirish”. Bošelja je osnivač studija za snimanje i izdavačke kuće „Môlča Records”, gde se posvećuje muzičkoj produkciji i stvaranju novih snimaka.

(Pančevac)

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koncert Padina Rene Bošelj

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