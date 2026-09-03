Tradicija na Malu Gospojinu: Crepaja spremna za Festival jabuka

CREPAJA – Udruženje žena „Vidovdan“ iz Crepaje organizovaće 21. septembra, na verski praznik Mala Gospojina, svoju najveću godišnju manifestaciju pod nazivom „Festival jabuka“. Ovaj tradicionalni događaj okupiće brojna srodna udruženja sa teritorije opštine Kovačica, ali i iz Pančeva, Kovina, Opova i drugih okolnih mesta, nudeći posetiocima bogat izbor domaćih proizvoda, slatkih đakonija, kao i atraktivan takmičarski program posvećen kraljici voća,prenosi RTV Kovačica.

Manifestacija u Crepaji slavi jabuku kao namirnicu koja vekovima predstavlja neiscrpnu inspiraciju za najrazličitije kulinarske specijalitete, čiji se recepti i ukusi ljubomorno čuvaju i prenose sa kolena na koleno. Organizatorke ističu spremnost da i ove godine opravdaju status domaćina jedne od najlepših i najmasovnijih svetkovina u regionu, otvarajući vrata za sve ljude dobre volje koji žele da uživaju u bogatoj ponudi.

O propozicijama i kategorijama u takmičarskom delu govorila je baba Lilja iz Udruženja žena „Vidovdan“, pozvavši sve ljubitelje tradicije i domaćih poslastica da posete Crepaju. Prema njenim rečima, posetioce očekuje dinamičan program koji uključuje nadmetanje u brzini ljuštenja jabuka, izbor najvećeg i najtežeg ploda, kao i ocenjivanje najlepše dekorisane tezge. Posebnu pažnju privući će žiriranje za najbolji i najukusniji kolač od jabuke.

Pored takmičarskog i izložbenog dela, festival će imati i prodajni karakter, gde će posetioci moći direktno od proizvođača da kupe sveže jabuke i domaće prerađevine. Uz podršku lokalnih sponzora i prijatelja manifestacije, organizatorke obećavaju još jedan nezaboravan dan ispunjen druženjem, mirisom tradicije i uspomenama koje povezuju raličite generacije južnog Banata.

(Pančevac/RTV Kovačica/S.L)