Borba za životinjski svet: JP Vojvodinašume doprema hranu i vodu

DELIBLATSKA PEŠČARA – Javno preduzeće „Vojvodinašume“ pokrenulo opsežnu akciju vodosnabdevanja i dopunske ishrane divljači na području pogođenom nedavnim požarima u lovištu „Deliblatska peščara“. Dok interventne službe i dalje intenzivno prate požarišta radi sprečavanja ponovnog širenja vatre, na terenu se svakodnevno dopunjavaju fiksna pojilišta cisternama i distribuira stotine tona hrane, čime uspešno pokriveno oko 87 odsto teritorije ovog zaštićenog prirodnog dobra.

U lovištu „Deliblatska peščara“ trenutno je u punoj funkciji šest pojilišta sa tekućom vodom iz dubokih bunara. Pored njih, aktivno je i 28 fiksnih pojilišta, pojedinačnog kapaciteta od 500 do 2.000 litara, koja se svakodnevno dopunjavaju vodom pomoću transportnih cisterni. Na ovaj način, stabilnim vodosnabdevanjem obezbeđeno je približno 27.000 hektara teritorije lovišta.

Istovremeno sa obezbeđivanjem vode, na ugroženom terenu sprovodi se i hitna dopunska ishrana divljači. Za ove namene JP „Vojvodinašume“ interventno je obezbedilo 300 tona stočne repe, a njena distribucija po hranilištima na području lovišta već je u toku.

Sve ove koordinisane aktivnosti nastavljaju se svakodnevno sa jedinstvenim ciljem – da se maksimalno zaštiti divljač, ublaže posledice vatrene stihije i očuvaju prirodna staništa na požarom pogođenom području južnog Banata.

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