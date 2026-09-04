Kovačica: Škola Mlada pokolenja dočekala prvake

Mene izuzetno raduje da se u Kovačici broj odeljenja godinama ne smanjuje. Ostajemo na nekoj brojci od 440 učenika i 27 odeljenja“, izjavila je Anjička Bireš.

KOVAČICA – Osnovna škola „Mlada pokolenja“ u Kovačici potpuno spremno dočekala novu školsku godinu i svojih 440 učenika raspoređenih u 27 odeljenja. Tokom letnjih meseci prostor ustanove kompletno pripremljen i osvežen, a najveća pažnja posvećena učionicama za đake-prvake, koje opremljene novim nameštajem i savremenim tablama kako bi najmlađi kovačički osnovci dobili najkvalitetnije i najprijatnije uslove za obrazovanje i rad, prenosi RTV Kovačica.

Letnji raspust u Kovačici maksimalno iskorišćen za unutrašnje i spoljašnje uređenje objekta. O pripremnim radovima i startu nove školske godine govorila je Anjička Bireš, direktorka Osnovne škole „Mlada pokolenja“, koja je istakla veliko zadovoljstvo stabilnim brojem đaka i odeljenja u ovoj obrazovnoj ustanovi.

„Leto je proteklo u radu, naravno i odmoru, ali prvenstveno u pripremi za početak nove školske godine. Startovali smo sa 27 odeljenja. Mene izuzetno raduje da se u Kovačici broj odeljenja godinama ne smanjuje. Ostajemo na nekoj brojci od 440 učenika i 27 odeljenja“, izjavila je Anjička Bireš.

Poseban akcenat tokom radova stavljen je na kreiranje savremenog ambijenta za najmlađe učenike koji tek sedaju u školske klupe.

„Izvođeni su pripremni radovi za početak školske godine. Zahvalila bih se i našim domarima, našim spremačicama, svakako upravi škole koja se potrudila da krenemo sa radom spremni za nove radne pobede. Naravno, radili smo učionice, prvenstveno za prvake, pripremali i nov nameštaj, obezbeđeno je dosta ormarića za prvake, okrečene su učionice, takođe hodnik u prizemlju, nove table u kabinetu slovačkog gde su prvaci i u kabinetu srpskog jezika gde su prvaci“, naglasila je direktorka škole.

Pored unutrašnjosti zgrade, tehničko osoblje i radnici detaljno su uredili i spoljašnju infrastrukturu kako bi boravak dece na odmorima bio bezbedan i ugodan.

„To je bilo nešto vezano samo za prvake, a za sve učenike svakako je spremanje i pripremanje školskog dvorišta. Naši majstori su bili vredni, farbali i vrata, i klupe, i zaštitne klupice za radijatore, isto tako i ženice. Svako po nešto, pa bude puno, ali svima nam je svakako danas puno srce, jer danas je najradosniji dan u školi“, poručila je Bireš.

Učenike su na samom početku školske godine dočekale brojne novine, osvežen prostor i znatno bolji uslovi za svakodnevni rad. Svi ovi infrastrukturni radovi sprovedeni su sa jasnim ciljem – da se za sve učenike u Kovačici obezbede savremeni, kvalitetniji i maksimalno prijatni uslovi za učenje i napredak.

(Pančevac/RTV Kovačica)