Dobrodošlica đacima prvacima iz Bele Crkve: Dobili su vaučere za lakše prve školske dane

Povodom polaska đaka prvaka u školu predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar posetila je 1. septembra Osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“, gde je poželela dobrodošlicu i srećan polazak u školu najmlađim učenicima.

Lokalna samouprava je i ove godine pripremila podršku za najmlađe osnovce i njihove roditelje, kako bi im olakšala prve školske dane. Svi đaci prvaci u školama na teritoriji naše opštine dobili su vaučer u iznosu od 12.000 dinara, namenjen za nabavku školske opreme, pribora ili odeće. Mališanima su uručeni i svetloodbojni zaštitni prsluci, sa ciljem da se poveća njihova vidljivost i bezbednost na putu od kuće do škole, prenosi BC info.

Predsednica opštine je u obraćanju učenicima, roditeljima i prosvetnim radnicima istakla da je ulaganje u obrazovanje i bezbednost dece primarni zadatak lokalne samouprave. Prvacima je poželela mnogo uspeha, sticanja novih znanja i lepih druženja, uz poruku da škola treba da im bude mesto radosti i odrastanja.

„Dragi prvaci, danas za vas počinje jedno novo, uzbudljivo poglavlje ispunjeno znanjem, druženjem i lepim uspomenama. Naša opština će, kao i do sada, nastaviti da kontinuirano ulaže u obrazovanje, modernizaciju školskih objekata i stvaranje najboljih uslova za vaš rad i razvoj“, poručila je predsednica opštine Tatjana Kokar.

(BC info)