Koković pred Novi Pazar: Biće to utakmica dva tima koja žele nadigravanje

Radomir Koković: „Očekujem jednu otvorenu utakmicu – dva protivnika koja hoće da se nadigravaju“

U 8. kolu Mozzart Bet Superlige Srbije, FK Železničar Pančevo u petak 4. septembra gostuje ekipi FK Novi Pazar na Gradskom stadionu.

Svoja očekivanja izneo je šef stručnog štaba plavo-belih gospodin Radomir Koković.

– Imamo maksimalan respekt prema našem sledećem protivniku. To je ekipa koja igra sa vanrednom energijom na domaćem terenu, pred svojim navijačima. Pretpostavljam da postoji određena euforija zbog povratka u klub Adema Ljajića, tako da sam siguran da oni u jednoj dobroj atmosferi dočekuju nas, da će biti maksimalno motivisani, i da će biti energetski na jako visokom nivou.

Na nama je pre svega, da izjednačimo energetski nivo sa domaćinom, da pokažemo podjednaku, ako ne i veću želju za takmičenjem, a zatim i za bodovima. Očekujem jednu otvorenu utakmicu – dva protivnika koja hoće da se nadigravaju. Još jednom napominjem da očekujem vanredno motivisanog protivnika, na maksimalnom nivou energije i ako budemo uspeli da se adaptiramo na ceo kontekst, na tribine, mislim da možemo da stavimo sebe u situaciju da izvučemo povoljan ishod sutra.

Kako je istakao trener, zdravstveni bilten je dobar.

– Igrači koji su van stroja još od ranije još uvek se nisu priključili, ali svi koji su bili u konkurenciji za prošlu utakmicu su u konkurenciji i za sutra.

Meč protiv Novog Pazara počinje u 19 časova.

(FK Železničar)