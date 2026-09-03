Posmrtni ostaci Mladića prebačeni na VMA: Obdukcija na zahtev porodice pre sahrane u Beogradu

Prema podacima sa sajta flightradar24, taj let je bio najpraćeniji na svetu.

U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo generala Mladića bili su sin generala Mladića, Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića.

Kolona vozila u kojoj je kovčeg sa telom generala Mladića stigla je od aerodroma “Nikola Tesla” na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde će biti obavljena obdukcija.

– Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića su dopremljeni na Vojnomedicinsku akademiju na zahtev porodice generala Ratka Mladića, i na osnovu dopisa ministra pravde. Vojnomedicinska akademija će obaviti obdukciju posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića – rekao je zamenik načelnika, docent pukovnik Ivan Leković.

Komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.

(Objektiv)