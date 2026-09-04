Novi početak za najmlađe u PU ,,Kolibri”: Saveti roditeljima za lakšu adaptaciju u vrtiću

Početak vrtićkog života važan je korak u odrastanju svakog deteta, a period adaptacije često je praćen različitim emocijama – od uzbuđenja i radoznalosti do straha, nesigurnosti i suza, prenosi RTV Kovačica.

U Predškolskoj ustanovi „Kolibri“ u Kovačici i svim njenim radnim jedinicama počela je nova programska godina, a za najmlađe mališane to je često i prvi susret sa vrtićem, novim prostorom, vaspitačima i drugarima. Kako izgleda proces adaptacije, na koji način vaspitači i stručni tim pružaju podršku deci tokom prvih dana u vrtiću, ali i šta roditelji mogu da učine kako bi svojim mališanima olakšali ovaj važan period – saznajte u nastavku priloga.

(Pančevac/RTV Kovačica)