Južni Banat

Novi početak za najmlađe u PU ,,Kolibri”: Saveti roditeljima za lakšu adaptaciju u vrtiću

18:00

04.09.2026

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Printscreen/RTV Kovačica

Početak vrtićkog života važan je korak u odrastanju svakog deteta, a period adaptacije često je praćen različitim emocijama – od uzbuđenja i radoznalosti do straha, nesigurnosti i suza, prenosi RTV Kovačica.

U Predškolskoj ustanovi „Kolibri“ u Kovačici i svim njenim radnim jedinicama počela je nova programska godina, a za najmlađe mališane to je često i prvi susret sa vrtićem, novim prostorom, vaspitačima i drugarima. Kako izgleda proces adaptacije, na koji način vaspitači i stručni tim pružaju podršku deci tokom prvih dana u vrtiću, ali i šta roditelji mogu da učine kako bi svojim mališanima olakšali ovaj važan period – saznajte u nastavku priloga.

 

(Pančevac/RTV Kovačica)

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Kolibri Kovačica roditelji

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