Evropski model u Crepaji: Celodnevna nastava u OŠ Sava Žebeljan

CREPAJA – Osnovna škola „Sava Žebeljan“ u Crepaji postala jedna od svega 18 obrazovnih ustanova na teritoriji Republike Srbije koje ulaze u prestižni pilot projekat inovativnog modela celodnevne nastave. Ovaj program, kreiran po uzoru na moderne evropske škole, finansira Svetska banka uz podršku Ministarstva prosvete i Evropske unije, a primena u Crepaji zvanično započinje sa učenicima prvog i četvrtog razreda, sa krajnjim ciljem da do 2030. godine cela škola trajno pređe na ovaj napredni sistem rada.

„Projekat je zamišljen po modelu evropskih škola, gde se učenje vraća u škole. Boravak učenika je duži, radi se nastava, vannastavne aktivnosti, domaći zadaci, sport i ono na čemu insistira ovaj projekat, to je i ekologija. Tri ključne stvari su ovde: srpski, matematika i ekologija, koja se uključuje u sve naše programe i vannastavne aktivnosti“, izjavila je direktorka Nina Stanižan.

Novi model nastave omogućiće znatno bolju organizaciju školskog dana. Učenici će kroz rad u grupama i projekte postati aktivni učesnici nastavnog procesa, umesto dosadašnjeg pasivnog primanja informacija. Ovakav pristup doneće ogromno olakšanje i roditeljima, jer će deca sve svoje školske obaveze završavati unutar ustanove, a obezbeđeni su im i redovni obroci.

„Ono što je zanimljivo jeste i da će deca imati obavezan obrok, imaće užinu i ručak, i to je nešto što finansiraju roditelji, ali i sufinansira opština. U jednom momentu sigurno će i država ući u ovaj projekat da apsolutno finansira troškove obroka. U prvom razredu imamo četiri, čak i pet učiteljica koje se uključuju u rad. Počinjemo da radimo svi u jednoj smeni i svaki razred ima svoju učiteljicu za učenje, izradu domaćih zadataka, predah i igru“, naglasila je Stanižan.

O svim novinama uprava škole detaljno je obavestila roditelje, koji su aktivno uključeni u realizaciju i pozvani da sami osmisle projekte zanimljive za decu. Iskustva i rezultati koji budu ostvareni u Crepaji pažljivo će se pratiti i analizirati, jer će upravo oni poslužiti kao model za buduće unapređenje kompletnog sistema osnovnog obrazovanja na nivou cele Srbije.

(Pančevac/RTV Kovačica)