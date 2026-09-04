Pet golova u mreži Uzdinaca: Siloviti start Doline u novoj sezoni

PADINA – Fudbaleri Doline iz Padine započeli novu sezonu u Prvoj južnobanatskoj ligi ubedljivom pobedom u velikom opštinskom derbiju protiv Uniree iz Uzdina rezultatom 5:1.

Domaći sastav furioznom igrom opravdao status favorita i golovima Kelečevića i kapitena Vlajina već u prvom poluvremenu trasirao put do ubedljivog trijumfa, dok zgusnut raspored crveno-plavih u ovoj nedelji donosi čak tri takmičarska izazova, uključujući i naknadno odigrani meč u Deliblatu, prenosi RTV Kovačica.

Utakmica u Padini krenula je žustro sa obe strane, kako i priliči velikom lokalnom derbiju. Domaći tim je već na samom početku propustio stopostotnu šansu kada je Kelečević pogodio stativu, ali je isti igrač ubrzo zatresao mrežu za vođenje od 1:0. Padinci nisu posustajali sa napadima, što je krunisano pogotkom kapitena Miloša Vlajina za 2:0.



Gosti iz Uzdina su nakratko pružili otpor i posle greške domaće odbrane smanjili na 2:1, ali je pred sam odlazak na odmor Arka Kelečević svojim drugim golom povisio na 3:1. U nastavku meča Dolina je u potpunosti dominirala i postavila konačnih 5:1.

Strateg Padinaca Marijan Spasić ističe da će ključ uspeha u ovoj polusezoni biti fizička sprema, s obzirom na to da prvenstvo donosi kartone i povrede, pa će širina igračkog kadra i dobar roster prevagnuti u borbi za vrh tabele. Dolina je u odnosu na prošlu sezonu, koju je završila na četvrtom mestu, pretrpela određene izmene – ekipu su napustila dva do tri igrača, dok je stiglo pet do šest novih pojačanja. Sa četiri kluba iz iste opštine u ovogodišnjem rangu, navijače očekuje izuzetno zanimljivo prvenstvo i veliki broj uzbudljivih komšijskih derbija.

Zbog velikog požara u Deliblatskoj peščari, duel prvog kola koji je Dolina trebala da igra u Deliblatu bio je odložen. Padinci su u međuvremenu odigrali taj zaostali meč, u kojem je domaći Omladinac slavio rezultatom 2:0. S druge strane, Unirea iz Uzdina je u prvom kolu na svom terenu upisala pobedu protiv Proletera iz Mramorka. Fudbaleri Doline nemaju puno vremena za odmor, jer ih u okviru zgusnutog rasporeda već narednog vikenda očekuje teško gostovanje u Alibunaru.

(Pančevac/RTV Kovačica)