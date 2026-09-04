Berba u punom jeku: Đaci u Vršcu beru tone školskih jabuka

VRŠAC – Učenici i profesori Poljoprivredne škole „Vršac“ započeli veliku ovogodišnju berbu jabuka u školskom voćnjaku, uspešno pretačući teorijsko znanje iz učionica u praktično kulinarsko i voćarsko iskustvo.

Budući poljoprivredni tehničari i rukovaoci poljoprivredne tehnike zajedničkim snagama trenutno ubiraju plodove sorte zlatni delišes, dok vrhunski kvalitet ovogodišnjeg roda predstavlja direktan rezultat višemesečnog truda, pažnje i savremene nege koju škola primenjuje tokom cele godine.

Jesen u krugu Poljoprivredne škole u Vršcu tradicionalno donosi poseban miris zrelih plodova, ali i sliku radne atmosfere ispunjene mladošću i stečenim vrednostima. Učenici kroz praktičnu nastavu neposredno na terenu uče sve segmente voćarstva, a berba u školskom voćnjaku trenutno se nalazi u svom punom jeku.

Nakon uspešnog završetka rada sa zlatnim delišesom, vršačke đake i njihove mentore u narednom periodu očekuje i ubiranje sorti crveni delišes i ajdared.

Iza svake ubrane voćke stoji mnogo više od jednog dana provedenog na terenu. Plodovi su rezultat meseci posvećenog rada, primene stručne literature i celogodišnje brige o stablima.

Đaci su zajedno sa svojim profesorima obavljali sve neophodne agro-tehničke mere, stičući neprocenjivo praktično iskustvo koje se ne može prepisati isključivo iz školskih udžbenika.

Uprava škole ističe ogroman ponos na svoje učenike, profesore i kompletan školski voćnjak koji iz godine u godinu dokazuje opravdanost i vrednost dualnog i praktičnog obrazovanja. Vrhunski rod i zadovoljni đaci na najbolji način potvrđuju da ova vršačka srednja škola ostaje mesto gde se znanje uspešno neguje, praktično primenjuje i prenosi na nove generacije mladih stručnjaka.

(Pančevac/S.L)