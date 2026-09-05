Odlazak legende pančevačkog „Bandura“: Profesorka harmonije u penziji

PANČEVO – Kolektiv Muzičke škole „Jovan Bandur“ iz Pančeva svečano i emotivno ispratio u penziju dugogodišnju profesorku harmonije Anu Đurić, koja je u ovoj uglednoj obrazovnoj ustanovi provela pune četiri decenije posvećenog pedagoškog rada.

Tokom četrdeset godina uspešne karijere, profesorka Đurić obrazovala i na pravi muzički put izvela brojne generacije pančevačkih talenata, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji škole, dok su joj kolege i učenici poželeli da novo životno poglavlje provede u apsolutnom zdravlju, miru i ljubavi.

Odlazak u penziju omiljene profesorke izazvao je pregršt emocija i lepih uspomena među zaposlenima i bivšim đacima koji su imali privilegiju da uče od nje. Harmonija, kao jedan od najvažnijih i najkompleksnijih teorijskih predmeta u muzičkom obrazovanju, pod njenim mentorskim vođstvom postajala je jasna i bliska svakom učeniku.

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Profesorka Ana Đurić bila je prepoznatljiva ne samo po svojoj stručnosti i profesionalizmu, već i po neizmernom strpljenju i toploj reči za svakog mladog muzičara.

Uprava Muzičke škole „Jovan Bandur“ javno je uputila veliku zahvalnost profesorki Đurić za sve godine truda, znanja i ljubavi koje je ugradila u temelje ove institucije. Njen četrdesetogodišnji radni vek u „Banduru“ predstavlja primer istinske posvećenosti prosvetnom pozivu i umetnosti. Škola ostaje verna tradiciji negovanja trajnih vrednosti, a profesorki Ani vrata ove muzičke porodice biće uvek širom otvorena za savete i prijateljske susrete.

(Pančevac)