Korisnici Gerontološkog centra Pančevo uživali u plovidbi katamaranom Panuka
PANČEVO – Korisnici Gerontološkog centra Pančevo proveli su predivan dan u prirodi, uživajući u svežem vazduhu, tišini reke i druženju tokom organizovanog izleta na reci Tamiš. Kroz osmehe i razgovore stariji sugrađani su stvorili nove uspomene i proveli kvalitetno vreme izvan ustanove.
Tokom ove rečne avanture, oni su imali priliku da izbliza vide ušće gde Tamiš ljubi Dunav, kao i magičan prostor koji čuvaju dva bezvremenska pančevačka svetionika na vodi.
Podrška lokalne samouprave: Izlet je realizovan u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Pančeva.
Jedinstveno plovilo: Korisnici su rekom krstarili na poznatom gradskom katamaranu „Panuka“.
Gostoprimstvo na brodu: Posebnu zahvalnost iz Gerontološkog centra uputili su kapetanu lađe koji se pobrinuo za maksimalnu bezbednost i ugodnu atmosferu tokom plovidbe.
Iz ustanove ističu da su ovakve aktivnosti od neprocenjivog značaja za socijalizaciju i mentalno zdravlje korisnika, jer ih Tamiš uvek iznova podseća da su najlepši trenuci upravo oni koje delimo sa drugima.
(Pančevac/S.L)