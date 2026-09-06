Korisnici Gerontološkog centra Pančevo uživali u plovidbi katamaranom Panuka

PANČEVO – Korisnici Gerontološkog centra Pančevo proveli su predivan dan u prirodi, uživajući u svežem vazduhu, tišini reke i druženju tokom organizovanog izleta na reci Tamiš. Kroz osmehe i razgovore stariji sugrađani su stvorili nove uspomene i proveli kvalitetno vreme izvan ustanove.

Tokom ove rečne avanture, oni su imali priliku da izbliza vide ušće gde Tamiš ljubi Dunav, kao i magičan prostor koji čuvaju dva bezvremenska pančevačka svetionika na vodi.

Ovaj poseban ugođaj i izlazak na reku omogućen je zahvaljujući uspešnoj saradnji sa lokalnim institucijama koje brinu o društvenom životu najstarijih sugrađana:

Podrška lokalne samouprave: Izlet je realizovan u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Pančeva.

Jedinstveno plovilo: Korisnici su rekom krstarili na poznatom gradskom katamaranu „Panuka“.

Gostoprimstvo na brodu: Posebnu zahvalnost iz Gerontološkog centra uputili su kapetanu lađe koji se pobrinuo za maksimalnu bezbednost i ugodnu atmosferu tokom plovidbe.

Iz ustanove ističu da su ovakve aktivnosti od neprocenjivog značaja za socijalizaciju i mentalno zdravlje korisnika, jer ih Tamiš uvek iznova podseća da su najlepši trenuci upravo oni koje delimo sa drugima.

(Pančevac/S.L)