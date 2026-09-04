Izađimo sutra na ulice: Ispratimo dostojanstveno rumunske vatrogasce

BELA CRKVA – U znak duboke zahvalnosti za nesebičnu i bratsku pomoć u gašenju velikog požara koji je zahvatio Deliblatsku peščaru, opština Bela Crkva svečano je uručila zahvalnice i plaketu članovima Kopnenog tima Sektora za vanredne situacije iz susedne Rumunije.

Ovaj simboličan gest predstavlja izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su rizikovali svoje živote kako bi zaštitili našu sredinu.

Nakon 15 dana neprekidnog boravka na terenu i uspešno okončane teške misije na području opštine Bela Crkva, hrabri rumunski vatrogasci sutra, u subotu, 5. septembra u 11 časova, kreću na put ka svojoj domovini.

Poziv građanima: Ispratimo heroje dostojanstveno

Lokalna samouprava uputila je poziv svim sugrađanima da izađu na ulice i dostojanstveno pozdrave kolonu vatrogasaca koja će proći kroz naseljena mesta. To je prilika da se pošalje snažna poruka solidarnosti i prijateljstva ljudima koji su bili uz naš narod kada je bilo najteže.

Satnica i ruta prolaska kolone u subotu, 5. septembra:

Bela Crkva – polazak u 11:00 časova

Crvena Crkva

Jasenovo

Nastavak puta dalje ka graničnom prelazu Vatin

Iz opštine poručuju da je ovo trenutak da se još jednom pokaže nadaleko poznato južnobanatsko gostoprimstvo i javno oda priznanje ljudima koji su spasili Deliblatsku peščaru od vatrene stihije.

(Pančevac/S.L)