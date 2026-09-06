Oživite stari nameštaj: Narodni muzej Pančevo organizuje besplatne radionice restauracije drveta

Narodni muzej Pančevo otvara vrata za sve ljubitelje umetnosti i ručnog rada i poziva ih na prvi od tri najavljena ciklusa kreativnih radionica. Ovaj ciklus posvećen je umetnosti obnove starih drvenih predmeta, a svi zainteresovani građani imaće priliku da kroz teorijski i praktični rad savladaju tradicionalne tehnike stolarskog zanata, konzervacije i restauracije.

Radionice su potpuno besplatne, prethodno znanje nije neophodno, a sav materijal za rad je obezbeđen. Jedini uslov je da polaznici budu stariji od 16 godina i da su spremni na kontinuirani rad, budući da su radionice namenjene istoj grupi učesnika od početka do kraja ciklusa.

Program je prvenstveno namenjen građanima Pančeva, a polaznici će tokom praktičnog dela raditi na obnovi starih prozorskih krila zgrade muzeja. Takođe, svi učesnici mogu doneti i sopstveni manji komad nameštaja, poput stolice, hoklice, police ili ladice, kojem žele da vrate stari sjaj.

Učesnici će naučiti:

Kako pravilno koristiti stolarski alat i materijale

Načine skidanja stare farbe i šmirglanja

Postupak popravke, restauracije i konzervacije drveta

Važnost i značaj očuvanja predmeta kulturnog nasleđa

Radionice će se održavati svake subote u periodu od 12. septembra do 10. oktobra 2026. godine, u terminu od 17 do 20 časova.

Nakon ovog ciklusa, Narodni muzej Pančevo najavljuje još dva uzbudljiva programa – radionicu srednjovekovnog nakita i radionicu pozlate starih ramova. Ceo projekat biće zaokružen u decembru, kada će biti svečano otvorena velika završna izložba svih radova nastalih tokom ova tri ciklusa.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, prijave su obavezne. Zainteresovani mogu poslati svoje osnovne podatke, broj mobilnog telefona i kratko motivaciono pismo na imejl adresu edukacija@muzejpancevo.rs, sa naznakom u naslovu: Stolarski radovi.

(Pančevac/S.L)