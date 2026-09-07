Ciklus nemačkog autorskog filma od sutra u Pančevu

„Filmovi na putu” naslov je programa koje Gete institut iz Beograda organizuje u Kulturnom centru Pančeva od ponedeljka do subote. Reč je o autorskim filmovima nastalim u poslednjih pet godina, koji broje mnogobrojne nagrade na najznačajnijim evropskim filmskim festivalima. Ulaz na sve projekcije, koje počinju u 20 časova, je besplatan.

Publika će imati priliku da dobije dobar uvid u savremeni nemački film koji ostaje veran svojoj tradiciji: da o svetu govori kroz pojedinca, a o društvu kroz suptilne, lične priče. Upravo to povezuje filmove u ovoj selekciji – način na koji otvaraju pukotine kroz koje dopire svet tema koje podstiču razmišljanje, preispitivanje i razgovor“, istakla je selektorka Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture u Gehe institutu.

Program „Filmovi na putu” Gete instituta (dvorana Kulturnog centra, 20.00, ulaz slobodan)

PONEDELJAK, 7. septembar: „Dragi Tomase”, Nemačka, 2021; režija: Andreas Klajnert, igraju: Albreht Šuh, Jela Haze, Joana Jakob Jerg Šitauf, Anja Šnajder, Žoel Basman, Ema Bading; traje: 157 min.

Vreme je izgradnje istočne Nemačke i dok otac Horst Braš iskreno veruje u novu državu, sin Tomas, sanjar, fanatik i pobunjenik, ne uspeva da se prilagodi. Njegov prvi pozorišni komad je zabranjen, isključuju ga iz filmske akademije, a 1968, kada sovjetski tenkovi ulaze u Prag, Tomas zbog učešća na protestima završava u zatvoru. Prijavio ga je sopstveni otac! Jedini izlaz je odlazak na Zapad.

UTORAK, 8. septembar: „Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša”, Nemačka, Francuska, 2022; režija: Andreas Drezen, igraju: Meltem Kaptan, Aleksander Šer, Čarli Hibner, Nazmi Kirik, Sevda Polat, Ramin Jazdani; nagrade: za najbolji igrani film u Nemačkoj, za najbolju glavnu žensku ulogu (Meltem Kaplan) i najbolju sporednu mušku ulogu (Aleksander Šer); Nagrada za mir nemačkog filma; traje 118 min.

Murat je zatvoren u američkom logoru Gvantanamo. Očajnoj Rabiji Kurnaz jedino će pomoći advokat Bernhard Doke pošto niko ne želi da joj pomogne ni iz nemačke policije. Njih dvoje će se boriti za Muratovo oslobađanje iz pritvora. Zajedno s Bernhardom podneće tužbu protiv Džordža V. Buša pred Vrhovnim sudom u Vašingtonu I na kraju se dešava ono što niko nije više smatrao mogućim.

SREDA, 9. septembar: „Undine”; 2020; režija: Kristijan Pecold, igraju: Paula Ber, Franc Rogovski, Marijam Zarei, Jakob Mačenec; nagrade: „Srebrni medved” za najbolju glumicu (Paula Ber) I FIPRESCI na „Berlinale” 2020; Evropska filmska nagrada za najbolju glumicu 2020; traje 90 min.

Undina (Paula Ber), istoričarka sa Aleksanderplaca u Berlinu, probudiće se iz kolotečine velegradskog života kada j je napusti partner. Čarolija je prekinuta a prema starom mitu, kada je ljubav izdana, Undina mora da ubije nevernog muškarca i da se vrati u vodu iz koje je nekada potekla. Ali se Undine opire prokletstvu slomljene ljubavi kada upozna industrijskog ronioca Kristofa (Franc Rogovski) i zaljubljuje se u njega. Undine mora da se suoči s prokletstvom – jer ovu ljubav ne želi da izgubi. „Undine” je fascinantna savremena reinterpretacija mita o tajanstvenoj ženi od vode, koja može da živi ljudskim životom samo zahvaljujući ljubavi. Moderno filmsko bajanje u razočaranoj stvarnosti – priča o ljubavi na život i smrt.

ČETVRTAK, 10. septembar: „Jok”, Nemačka, 2021; režija: Ditrih Brigeman, igraju: Ana Brigeman, Aleksander Kuon, Izolde Bart, Hans Cišler; nagrade: za najbolju režiju na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima 2021, „Drugoplasirani” na Filmskim susretima u Bergamu 2022; traje 119 min.

U 15 poglavlja i mahom dugim, statičnim kadrovima režiser Ditrih Brigman pripoveda o glumici Dini i njenom životnom saputniku, lekaru Mihaelu. Oboje su nedavno napunili 30 godina i čini se da žive u skladnoj vezi. Barem do onog trenutka kada Mihael počinje da preispituje njihovu srećnu svakodnevicu. Kada postanu roditelji, horizont se još sužava, sistem zvani porodica pojedincu pokazuje pojedincu gde su njegove granice, a svakodnevica postaje preteća rutina.

SUBOTA, 12. septembar: „The Trouble with Being Born”; Austrija, Nemačka, 2020; režija: Zandra Volner, igraju: Lena Votson, Dominik Varta, Ingrid Burkhard, Jana Mekinon, Zimon Hacl; nagrade: Specijalna nagrada žirija „Berlinala” 2020; na Festivalu austrijskog filma „Dijagonale” 2020 najbolji film, najbolji dizajn zvuka, najbolji igrani/dokumentarni film, najbolja gluma; traje 94 min.

Radnja filma odvija se negde u srednjoj Evropi, možda u okolini Beča, u bliskoj budućnosti. Desetogodišnja devojčica Eli je android koji se može isprogramirati po želji. Prvo programiranje je u skladu sa željama muškarca koga Eli zove tata, s kojim leži kraj bazena i za koga se doteruje u kući na obodu šume.

(Pančevac)

Izložba studenata Fakulteta umetnosti iz Kosovske Mitrovice u Narodnom muzeju Pančevo