Vatrogasci iz Glogonja pomogli u gašenju velikog požara u Jabuci

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Glogonj odigrali su važnu ulogu u lokalizovanju velikog požara koji je izbio u susednom naselju Jabuka. Dvojica operativaca ovog društva hitno su upućena na teren kako bi pružila podršku profesionalnim jedinicama.

Do poziva za intervenciju došlo je neposredno nakon što su članovi DVD-a Glogonj završili prethodne obaveze i parkirali svoje glavno operativno vozilo, kamion marke FAP, popularno nazvan „deda”. Umesto planiranog odmora, glogonjski dobrovoljci su odmah krenuli put Jabuke, gde je vatrena stihija pretila da se dodatno rasplamsa usled nepovoljnih vremenskih uslova i jakog vetra.

Na mestu događaja, operativci iz Glogonja delovali su u zajedničkoj akciji sa pripadnicima Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice (PVJ) Pančevo.

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Zahvaljujući koordinisanom radu, brzoj reakciji i požrtvovanosti svih ekipa na terenu, sprečeno je dalje širenje vatre i obezbeđena je kontrola nad požarištem.

Ova uspešna intervencija još jednom pokazuje koliki je značaj i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava u Južnom Banatu, koja svakodnevno, rame uz rame sa profesionalnim službama, brinu o bezbednosti građana i zaštiti imovine.

(Pančevac/S.L)