Novi lični rekordi i zlato za atletičare Panonije na Grand Prix takmičenju

Članovi Atletskog kluba „Panonija” ostvarili su izvanredan uspeh na prestižnom Grand Prix takmičenju u sportskom hodanju na putu, koje je održano u subotu, 5. septembra 2026. godine. Pod budnim okom trenera Predraga Krstovića, pančevački atletičari su još jednom potvrdili da se nalaze u samom vrhu ove discipline.

Najveći uspeh zabeležila je Valentina Mirkov, koja je u trci na 3 kilometra dominantno osvojila zlatnu medalju. Ona je stazu prešla za sjajnih 16:13 minuta, što je ujedno i njen novi lični rekord.

Njen brat Vladimir Mirkov, višestruki prvak države i aktuelni nosilac rekorda Srbije na 3.000 metara i 5 kilometara, takođe je pomerio sopstvene granice. On je trku na 5 kilometara završio sa rezultatom od 24:02 minuta, čime je postavio svoj novi lični rekord na ovoj deonici.

Fantastičan niz rezultata zaokružila je Mina Stanković, još jedna uspešna pulenka trenera Krstovića. Ona je u trci na 5 kilometara ostvarila izuzetan rezultat od 21:19 minuta, pokazavši vrhunsku formu pred sam kraj sezone.

Ovi sjajni rezultati jasni su dokaz da su kvalitetne i naporne bazične pripreme na Kopaoniku urodile plodom. Pančevačke šetače uskoro očekuje još jedno takmičenje u sportskom hodanju na putu, čime će zvanično staviti tačku na ovogodišnju, izuzetno uspešnu sezonu.

(Pančevac/S.L)