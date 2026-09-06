Ponovo izbio požar u Deliblatskoj peščari, Iljušin se vraća da ga gasi

Požar je danas ponovo izbio u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, u delu teritorije koji se vodi kao već opožaren. Načelnik Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Nedeljko Gagić rekao je za portal N1 da vatra sada zahvata pojas koji do sada nije goreo, iako se nalazi unutar već opožarenog područja.

Prema informacijama sa terena, požar je probio liniju zbog jakih udara vetra i podzemnih žarišta.

Po obodu teritorije su patrole sa terenskim vozilima, situacija se prati i video-nadzorom, a ekipe reaguju čim se uoči novo podzemno žarište, kako bi sprečile njegovo širenje i lokalizovale požar.

Kako prenosi taj portal, na terenu se uskoro očekuje i ruski avion „iljušin“, a trenutno se helikopteri ne koriste u gašenju.

Dodatni problem predstavlja veliki broj podzemnih žarišta – svakog dana ih, naročito u popodnevnim satima, ima između 100 i 150, a svako od njih predstavlja potencijalnu opasnost da se požar ponovo podigne na površinu.

Procena je da bi podzemna žarišta mogla da se potpuno ugase tek posle više dana kiše, jer se nova mogu pojaviti na različitim delovima terena.

Vatrogasci su se od kraja jula borili sa požarom u Deliblatskoj peščari, a od 5. avgusta vatra je neprekidno gorela duže od dve nedelje.

Pomoć u gašenju pružile su države EU, ali i Rusija koja je na zahtev Srbije poslala avion „iljušin“.

(Pančevac)