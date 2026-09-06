Apel porodice Mladić: Umesto cveća za sahranu, novac dajte deci

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18:00
06.09.2026
Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.
„Povodom poslednjeg ispraćaja mog oca, generala Ratka Mladića, želim da zamolim sve koji će doći da mu odaju poštu i isprate ga na večni počinak da ne kupuju cveće i vence“, navodi se u apelu porodice Mladić, prenosi danas Srna.
Darko Mladić je zamolio da se umesto kupovine cveća pažnja usmeri tamo gde može da znači mnogo više – na obolelu decu koja se bore za svoje zdravlje i život.
„Kao sin, verujem da bi mom ocu bilo draže da umesto cveća koje će uvenuti pomognemo nekom detetu da dobije priliku za lečenje, ozdravljenje i život“, naveo je Darko Mladić.
Prema njegovim rečima, u danima kada jedan život ispraćamo, treba učiniti nešto za drugi život.
„Hvala svima koji će razumeti i prihvatiti ovu moju molbu kao poslednji znak poštovanja prema mom ocu“, istakao je Darko Mladić.