U Vršcu 10. septembra počinju radovi na uređenju korita Mesić

Grad Vršac u četvrtak, 10. septembra, započinje prvu fazu radova na uređenju i održavanju korita potoka Mesić, na deonici od Bregalničke ulice do nekadašnjeg vojnog poligona na Belocrkvanskom putu. Radovi će biti izvedeni u dužini od 3.232 metra, a obuhvatiće uklanjanje biljne vegetacije, čišćenje i izmuljavanje korita.

Vrednost radova iznosi 31.962.548 dinara sa PDV-om, a za izvođača je, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, izabrano preduzeće „Tamiš Dunav“ d.o.o. Pančevo. Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.

Prva faza obuhvata obimne radove duž čitave predviđene deonice. Šiblje i korov biće uklonjeni na površini od 54.944 kvadratna metra, u prosečnoj širini od 17 metara, uz utovar i odvoz uklonjenog materijala. Predviđeno je i uklanjanje drveća i panjeva koji se nalaze u koritu i neposredno utiču na njegovu prohodnost.

Pažnja posvećena zaštiti životne sredine

U okviru radova biće angažovana i mehanizacija na uređenju i izmuljavanju korita na površini od 32.320 kvadratnih metara, u prosečnoj širini od 10 metara. Uklanjanjem nataloženog mulja, nanosa i suvišne vegetacije biće omogućeno efikasnije oticanje vode i smanjen rizik od stvaranja kritičnih tačaka, posebno u periodima obilnijih padavina.

Posebna pažnja tokom realizacije biće posvećena zaštiti životne sredine. Sav uklonjeni biljni materijal, kao i materijal nastao tokom čišćenja, biće utovaren i odvožen sa lokacije, dok je izvođač u obavezi da radove sprovodi u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine, važećim tehničkim standardima i merama bezbednosti. Nad realizacijom radova biće obezbeđen stručni nadzor.

Uređenje potoka Mesić predstavlja važan deo preventivnog održavanja vodotokova na teritoriji Grada Vršca. Ovim radovima biće uređena značajna deonica potoka koja prolazi kroz gradsko i periferno područje, čime se istovremeno doprinosi boljem upravljanju vodama, zaštiti okolnog prostora i očuvanju životne sredine.

(RTV Pančevo)