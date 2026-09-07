Zlatni Vrščani: Strelci Komete odbranili duplu krunu

Streljačko udruženje „Kometa“ iz Vršca ostvarilo je istorijski uspeh na Državnom prvenstvu Srbije u disciplini precizno gađanje pištoljem velikog kalibra, koje je danas održano u Beogradu. Na takmičenju iz zvaničnog kalendara Streljačkog saveza Srbije, vršački strelci su demonstrirali vrhunsku preciznost i potpunu dominaciju, izborivši najviša odličja i u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji.

Apsolutni heroj dana bio je Stevo Radošević, koji se u pojedinačnoj konkurenciji okitio zlatnom medaljom i zvanično poneo titulu državnog prvaka. Radošević je maestralnim nastupom i mirnom rukom nadmašio oštru konkurenciju, potvrdivši status jednog od najboljih strelaca u zemlji u ovoj zahtevnoj disciplini.

Šampionski niz nastavljen je i u ekipnom plasmanu. Sastav „Komete“, koji su pored Radoševića činili Stefan Stojev i Jugoslav Palinkaš, osvojio je prvo mesto i drugu zlatnu medalju za svoj klub. Sinhronizovan nastup i visoka konstantnost svih članova tima pokazali su snagu vršačkog udruženja i opravdali epitet favorita.Dve zlatne medalje sa nacionalnog šampionata predstavljaju krunu predanog rada i posvećenosti članova „Komete“, ali i veliku sportsku satisfakciju za grad Vršac, koji je još jednom dokazao da ima takmičare svetske klase sposobne za najviše domete na državnom nivou.

(Pančevac)