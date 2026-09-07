Sportska dešavanja Južni Banat

Zlatni Vrščani: Strelci Komete odbranili duplu krunu

11:28

07.09.2026

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Foto: Streljački savez Srbije

Streljačko udruženje „Kometa“ iz Vršca ostvarilo je istorijski uspeh na Državnom prvenstvu Srbije u disciplini precizno gađanje pištoljem velikog kalibra, koje je danas održano u Beogradu. Na takmičenju iz zvaničnog kalendara Streljačkog saveza Srbije, vršački strelci su demonstrirali vrhunsku preciznost i potpunu dominaciju, izborivši najviša odličja i u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji.

Apsolutni heroj dana bio je Stevo Radošević, koji se u pojedinačnoj konkurenciji okitio zlatnom medaljom i zvanično poneo titulu državnog prvaka. Radošević je maestralnim nastupom i mirnom rukom nadmašio oštru konkurenciju, potvrdivši status jednog od najboljih strelaca u zemlji u ovoj zahtevnoj disciplini.

Šampionski niz nastavljen je i u ekipnom plasmanu. Sastav „Komete“, koji su pored Radoševića činili Stefan Stojev i Jugoslav Palinkaš, osvojio je prvo mesto i drugu zlatnu medalju za svoj klub. Sinhronizovan nastup i visoka konstantnost svih članova tima pokazali su snagu vršačkog udruženja i opravdali epitet favorita.Dve zlatne medalje sa nacionalnog šampionata predstavljaju krunu predanog rada i posvećenosti članova „Komete“, ali i veliku sportsku satisfakciju za grad Vršac, koji je još jednom dokazao da ima takmičare svetske klase sposobne za najviše domete na državnom nivou.

(Pančevac)

Tagovi

državno prvenstvo Stevo Radošević Streljački savez Srbije SU Kometa Vršac Zlato

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