ZelenGrad iz dečje mašte: Uspešno održan festival u Kovinu

Dvorište Biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kovinu postalo je centar dečje mašte, graje i kreativnog stvaralaštva. Uspešno je realizovan festival pod nazivom „Roditelj i dete“, manifestacija koja je na jednom mestu okupila brojne mališane, njihove roditelje i sugrađane željne kvalitetnog druženja.

Prelep i inspirativan ambijent bibliotečkog dvorišta bio je ispunjen muzikom, živim bojama i igrom. Kroz seriju kreativnih, likovnih i muzičkih radionica, sa posebnim akcentom na ekološko obrazovanje, deca i odrasli su imali jedinstvenu priliku da zajedno stvaraju, uče o očuvanju prirode i kvalitetno provedu zajedničko vreme.

Ovaj festival predstavlja nastavak uspešne saradnje između kovinske biblioteke i Udruženja „Kontra Margum“ na razvoju inovativnog projekta „ZelenGrad“.

Reč je o viziji grada budućnosti koji se gradi na temeljima dečje kreativnosti i želje da lokalno okruženje postane lepše, zelenije i humanije za život.

Da je reč o ideji velike vrednosti potvrđuje i podatak da je „ZelenGrad“ izabran kao jedini projekat iz Srbije u okviru prestižnog međunarodnog programa „The Europe Challenge“. Organizatori su uputili veliku zahvalnost svim posetiocima i učesnicima koji su svojom energijom i idejama napravili još jedan važan korak ka ostvarenju ovog zelenog sna.

(Pančevac)