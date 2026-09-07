Buknuo požar kod Luke „Dunav“ u Pančevu: Gori rastinje i otpad, jak vetar otežava gašenje

Na potezu između Luke „Dunav“ i obližnjeg romskog naselja u Pančevu danas oko 11 časova izbio je požar koji je uznemirio građane, prenosi RTS.

Vatrena stihija je zahvatila nisko rastinje, suvu travu i veliku količinu otpada koji se nalazi u obližnjem kanalu, na prostoru koji se naslanja na industrijsku zonu i krug nekadašnje Staklare.

Zbog specifičnosti terena i zapaljivog materijala, gradom se raširio gust beli dim, dok je vetar u jednom trenutku počeo da nosi pepeo koji je padao i po okolnim gradskim naseljima.

Vatrogasno-spasilačka jedinica Pančevo je odmah po dojavljivanju sa velikim brojem ekipa izašla na teren. Kako je saopšteno, požar je uspešno opkoljen i stavljen pod kontrolu, čime je sprečeno njegovo širenje ka industrijskim objektima i magacinima.

Ipak, nadležne službe ističu da jak vetar u ovim trenucima znatno otežava potpuno gašenje i likvidaciju požara na otvorenom prostoru.

Iz vatrogasne jedinice smiruju javnost i naglašavaju da okolne kuće i stambeni objekti u naselju nisu ugroženi. Na licu mesta se i dalje nalazi mehanizacija i dežurne ekipe koje rade na potpunom saniranju žarišta.

(Pančevac)