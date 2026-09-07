OJT Pančevo: Četiri meseca zatvora zbog nasilja u porodici

Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S.P. (1968) iz Omoljice, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 14.8.2026. godine, u večernjim satima, u porodičnoj kući u Omoljici, u stanju alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u organizmu od 2,57 promila, nakon verbalne rasprave sa suprugom oštećenom Z.P. (1972) iz Omoljice, istu fizički napao, a potom sa plinskom bocom i priključnim brenerom ispuštao plin, pretio da će je zapaliti, te u jednoj prostoriji zapalio plamen, čime je ugrozio njeno spokojstvo i telesni integritet, a što je sve činio u prisustvu troje maloletne dece.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom S.P. izrekne kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) meseca i da mu izrekne meru bezbednosti obavezno lečenja alkoholičara, kao i da se prema okrivljenom produži pritvor do završetka glavnog pretresa jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak kao i da će u kratkom vremenskom periodu dovršiti odnosno ponoviti krivično delo.

(Pančevac)