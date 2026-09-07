Sahranjen general Ratko Mladić: Počasna paljba i “Tamo daleko” za kraj

Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je preminuo 27. avgusta 2026. godine u pritvorskoj jedinici u Hagu, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, članova porodice, nekadašnjih saboraca i javnih ličnosti.
Pre spuštanja kovčega održano je opelo koje je služio patrijarh srpski Porfirije u Crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, nakon čega se dugačka povorka građana uputila ka groblju. Na samom grobnom mestu, pored ćerke Ane, bivši general je ispraćen uz počasnu paljbu i izvođenje pesme „Tamo daleko”.
Pre samog čina ukopa, okupljenima se u suzama obratio njegov sin Darko Mladić, koji je održao emotivan oproštajni govor nad grobnicom.
„Dragi tata, kad sam te vozio na helikopter koji te odvezao u Knin, rekao si: ‘Dao sam reč da ću braniti narod i državu. To je obaveza i čast.’ Uvek si bio borac i pobednik”, rekao je Darko Mladić, podsećajući na očev životni put od rođenja 1943. godine u ratnom vihoru, preko gubitka oca, pa sve do vojne karijere.
On se u svom govoru osvrnuo i na suđenja pred međunarodnim sudom u Hagu, rekavši da su „napravili veštačke sudove za naše junake”, te je zahvalio prisutnima što su došli.
„Putuj oče, putuj komandante, nama ostaje da se ponosimo tobom i da nikada ne izneverimo ono za šta si dao ceo svoj život i svoju porodicu”, poručio je na kraju obraćanja sin preminulog generala.