Sahranjen general Ratko Mladić: Počasna paljba i “Tamo daleko” za kraj

Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić , koji je preminuo 27. avgusta 2026. godine u pritvorskoj jedinici u Hagu, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, članova porodice, nekadašnjih saboraca i javnih ličnosti.

Pre spuštanja kovčega održano je opelo koje je služio patrijarh srpski Porfirije u Crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, nakon čega se dugačka povorka građana uputila ka groblju. Na samom grobnom mestu, pored ćerke Ane, bivši general je ispraćen uz počasnu paljbu i izvođenje pesme „Tamo daleko”.