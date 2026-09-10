Miris gurmanluka u Kačarevu: Pančevac odneo pobedu na Kotliću!

Neodoljiv miris gurmanluka nedavno se širio po predivnoj prirodi kačarevačkog Sportsko-rekreativnog centra „Jezero“, gde je održano još jedno nadmetanje u spravljanju riblje čorbe.

U tom rajskom kutku priređena je manifestacija pod nazivom „Kotlić“, a organizatori su bili Udruženje žena „Etno kutak“ i Mesna zajednica Kačarevo.

I ovde je kuvanje bilo povod za okupljanje, druženje i nadmetanje, a na kraju je proglašena i najbolja riblja čorba.

Nakon višesatnog pripremanja, stručni žiri je odlučio da prvo mesto osvoji Radomir Nedeljkov iz Pančeva, drugi bio Kačarevac Milorad Đurica, dok je treće mesto zauzela njegova sugrađanka Zora Čubrić.

Svi oni su istakli da je veoma važno da čorba ima što više vrsta ribe, kao i da povrće i začini budu što prirodniji, ali da je ipak najbitnija ljubav.

Nakon toga svi prisutni su u hladovini jezera mogli da degustiraju pomenuti ribarski specijaltet.

I ovog puta su članice Udruženja žena „Etno-kutak“ pripmile bogat sto raznih đakonija i oduševile gurmane.

Bilo je tu raznih pita i kiflica, do štrudli i kolača po starinskoj recepturi.

(Pančevac/J. Filipović)

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