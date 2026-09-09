Zaboravite na papirne potvrde o uplati: Uskoro kreće elektronsko plaćanje taksi

Izmene Zakona o elektronskoj upravi stupile su na snagu, a svi organi javne uprave moraju do kraja godine da omoguće elektronsko plaćanje taksi i naknada i provere uplatu bez papirne potvrde.

Odlazak na šalter i čuvanje papirne potvrde o uplati trebalo bi uskoro da postanu prošlost. Izmene Zakona o elektronskoj upravi stupile su na snagu, a javna uprava ima rok do kraja godine da omogući građanima i privredi da takse i naknade plaćaju elektronski, dok će službenici moći sami da provere da li je uplata izvršena, piše Kamatica.

To znači da građani i privreda više ne bi trebalo da dostavljaju papirni dokaz o uplati, jer će organi javne uprave moći da provere da li je uplata izvršena po službenoj dužnosti. Republički, pokrajinski i lokalni organi imaju rok do 16. septembra da se registruju na portalu eUprava i sistemu ePlati i svojim službenicima omoguće uvid u izvršene uplate. Istovremeno, do kraja oktobra organi treba da popišu sve takse i naknade koje naplaćuju i unesu ih u Jedinstvenu evidenciju neporeskih prihoda. Nakon toga, potrebno je da ih povežu sa odgovarajućim postupcima u Registru administrativnih postupaka.

U Jedinstvenu evidenciju do sada je uneto više od 5.200 taksi i naknada na republičkom i lokalnom nivou. Svoje namete u okviru 383 propisa popisala je ili je počela da popisuje 93 od 145 lokalnih samouprava i 44 republička organa. Cilj je da se kompletna evidencija poveže sa oko 8.000 administrativnih postupaka, dok bi više od 9.000 organa trebalo da dobije uvid u izvršene uplate.

Plaćanje preko sistema ePlati

Kada reforma bude u potpunosti sprovedena, građani i privreda će nakon izbora konkretnog administrativnog postupka moći da vide koje takse i naknade treba da plate, kome se uplaćuju i u kom iznosu. Podaci za uplatu biće unapred popunjeni, a plaćanje će biti moguće elektronskim putem.

Elektronsko plaćanje taksi i naknada već je omogućeno za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova preko sistema ePlati, kao i opcija „Opšta uplatnica“.

,,Da bi novi sistem zaista radio od početka do kraja, organi treba što pre, a najkasnije do kraja oktobra, da unesu i popišu sve svoje takse i naknade u evidenciju, a potom povežu te takse sa odgovarajućim postupcima u Registru administrativnih postupaka. Taj korak je ključan kako bi Kancelarija za IT i elektronsku upravu preko sistema ePlati omogućila svim građanima i privredi da jednostavnim klikom odaberu postupak, a sistem im obračuna i omogući da plate bilo koju taksu elektronskim putem“, istakla je programska direktorka NALED-a Jelena Bojović.

Prema njenim rečima, promena bi trebalo da smanji administrativno opterećenje građana i privrede, broj odlazaka na šaltere, ali i mogućnost grešaka prilikom plaćanja. Reforma sistema neporeskih prihoda deo je Reformske agende Srbije u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan, a sprovode je Ministarstvo finansija, Kancelarija za IT i elektronsku upravu, Republički sekretarijat za javne politike i Uprava za trezor, uz podršku NALED-a.

(Kamatica)