Pokušaj ubistva u Budvi: Uhapšen državljanin Srbije

Policija u Budvi uhapsila je 22-godišnjeg državljanina Srbije D. Dž. zbog sumnje da je pokušao da ubije muškarca u jednom ugostiteljskom objektu, saopštio je crnogorski MUP. NCB Interpol Beograd raspisao je za njim međunarodnu poternicu zbog sumnje da je u Beogradu u junu počinio teško ubistvo.

D. Dž. je juče oko 12.30 došao u ugostiteljski objekat u Budvi, sa namerom da vatrenim oružjem ubije O. K, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Srpski državljanin sa Interpolove poternice uhapšen u Budvi – sumnjiči se za pokušaj teškog ubistva

Policija dodaje da ga je u tome sprečio upravo O. K., koji ga je savladao, nakon čega je pozvana policija.

Policajci su na licu mesta oduzeli pištolj marke „Smit i Veson“, sa metkom u cevi i još 12 metaka u okviru, kalibra devet milimetara. Kod osumnjičenog je pronađena i lična karta na drugo ime, za koju je utvrđeno da je falsifikovana.

Posle provere identiteta i kriminalističke obrade, nadležni tužilac u Podgorici naložio je da D. Dž. bude uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Prema navodima crnogorske policije, D. Dž. se od 29. juna ove godine nalazi na međunarodnoj poternici NCB Interpol Beograd.

Poternica je raspisana zbog sumnje da je u Beogradu, zajedno sa još jednom osobom, počinio teško ubistvo na štetu D. V.

Prema pisanju podgoričkih Vijesti, D. Dž. je po poternici NCB Interpol Beograd tražen od 22. juna, nakon ubistva muškarca u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Policija nastavlja istragu kako bi identifikovala sve osobe za koje se sumnja da su učestvovale u planiranju i izvršenju pokušaja ubistva u Budvi, kao i u pružanju logističke podrške međunarodno traženom osumnjičenom.

(RTS)