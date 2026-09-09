Bezbednost na prvom mestu: Obnavlja se signalizacija u Jabuci!

Na teritoriji Mesne zajednice Jabuka u toku su intenzivni radovi na osvežavanju i postavljanju horizontalne saobraćajne signalizacije. Ekipe na terenu aktivno rade na obeležavanju pešačkih prelaza i usporivača brzine, takozvanih „ležećih policajaca“, na ključnim saobraćajnicama i lokalnim putevima unutar sela.

Ovi radovi se sprovode sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a naročito pešaka i dece školskog uzrasta, s obzirom na početak nove školske godine. Pravilno obeleženi prelazi i tehnička sredstva za usporavanje vozila značajno doprinose smanjenju rizika i primoravaju vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima u naseljenom mestu.

Iz Mesne zajednice Jabuka apeluju na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, smanje brzinu i obrate posebnu pažnju na radnike i mehanizaciju koji se nalaze na terenu kako bi se radovi završili bezbedno i u najkraćem roku.

(Pančevac/S.L)