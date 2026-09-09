Pančevo pokazalo veliko srce: Uspešna akcija davanja krvi

Stanovnici Pančeva još jednom su pokazali visok nivo solidarnosti i empatije na najnovijoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, potvrđujući da humanost u ovom gradu predstavlja tradiciju koja se ne zaboravlja. Brojni sugrađani odazvali su se pozivu i donirali dragocenu tečnost kako bi obezbedili stabilne zalihe za pacijente u zdravstvenim ustanovama.

Organizatori ističu da svaka prikupljena doza ima neprocenjivu vrednost jer direktno učestvuje u spasavanju ljudskih života i pružanju nove šanse onima koji se nalaze u kritičnim medicinskim stanjima. Motivacija pančevačkih davalaca, koji su nesebično odvojili svoje vreme, još jednom je dokazala da svest o važnosti solidarnosti u lokalnoj zajednici raste iz dana u dan.

Nadležne službe uputile su javnu zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima koji su učestvovali u današnjoj akciji. Njihov plemeniti gest i davanje dela sebe za dobrobit drugih ponovo stavljaju Pančevo na mapu gradova sa najvećim srcem i najrazvijenijom kulturom dobrovoljnog davalaštva.

(Pančevac/Crveni krst Pančevo)