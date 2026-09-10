Bela Crkva: Predsednica opštine razgovarala sa građanima

U kabinetu predsednice opštine Bela Crkva Tatjane Kokar danas je održan redovan prijem građana. Meštani su imali jedinstvenu priliku da u neposrednom razgovoru sa rukovodstvom lokalne samouprave iznesu svoja svakodnevna pitanja, probleme, ali i konkretne predloge i sugestije za unapređenje života u ovoj južnobanatskoj opštini.

Tokom niza jednočasovnih susreta akcenat je stavljen na teme od vitalnog značaja za lokalnu zajednicu, od infrastrukturnih pitanja do socijalnih i komunalnih tema. Predsednica opštine je sa svojim saradnicima pažljivo saslušala svakog posetioca, analizirajući iznete zahteve i potrebe u cilju pronalaženja najbržih i najefikasnijih rešenja.

Lokalna samouprava naglašava da neposredan i otvoren razgovor ostaje najbolji i najproduktivniji način da se direktno sa terena sagledaju stvarni problemi građana i u najkraćem roku razmotre budžetske i zakonske mogućnosti za njihovo rešavanje. Svaki ovakav susret prepoznat je kao idealna prilika za transparentnu razmenu mišljenja, pružanje pravovremenih informacija, ali i za važnu ljudsku reč i međusobnu podršku između građana i rukovodstva opštine.

(Pančevac/BCinfo)