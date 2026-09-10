Sećanje na pale borce iz Sakula: Položen venac za stradale u Drugom svetskom ratu

Povodom obeležavanja sećanja na pale borce iz Sakula stradale tokom Drugog svetskog rata, danas je položen venac na spomen-ploču posvećenu njihovom stradanju.

Polaganjem venca odata je počast meštanima Sakula koji su svoje živote dali u borbi za slobodu. Njihova žrtva ostaje deo istorije ovog mesta i trajno svedočanstvo o vremenu u kojem su brojni pojedinci, vođeni željom za slobodom, bili spremni da podnesu najveću žrtvu. Obeležavanje ovog datuma ima za cilj da se sačuva sećanje na stradale i njihove podvige, ali i da se mlađim generacijama ukaže na značaj mira, slobode, zajedništva i solidarnosti.

Polaganju venaca prisustvovala je predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov sa saradnicima iz svog kabineta, pokrajinski poslanik Predrag Ginculj, predstavnici Skupštine opštine Opovo, članovi Opštinskog veća, načelnica Opštinske uprave Opovo, direktori javnih ustanova, predsednik Mesne zajednice Sakule…

Venac je na spomenik palim borcima položio predsednik Mesne zajednice Sakule, Milorad Ješin i nakon toga pozdravio sve prisutne zahvalivši im se na prisustvu. Predsednica opštine Opovo dodala je da je obaveza sadašnjih generacija da čuvaju uspomenu na one koji su se borili za slobodu i mir.

„Važno je da generacije koje dolaze znaju ko su bili ljudi koji su se borili za mir i slobodu naše otadžbine. Njihova hrabrost i žrtva predstavljaju primer posvećenosti i odgovornosti prema zajednici i zemlji. Na nama je da njihova dela ne prepustimo zaboravu i da mladima prenesemo svest o vrednostima slobode, mira, zajedništva i solidarnosti“, poručila je Simin Damjanov i zamolila prisutne da minutom ćutanja odaju počast palim borcima.

(ePančevo)