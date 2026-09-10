Život na zgarištu Peščare: Autohtoni pelen prkosi vatri

Na opustošenom, crnom tlu i zgarištu koje je ostalo iza vatrene stihije kod Grebenca i Šušare, nikli su prvi izdanci pelena, autohtone biljne vrste ovog specifičnog evropskog rezervata prirode

Da je priroda nezaustavljiva i da život uvek pronalazi put, dokazuju i najnoviji prizori sa nedavnih požarišta u Deliblatskoj peščari. Na potpuno opustošenom, crnom tlu i zgarištu koje je ostalo iza vatrene stihije kod Grebenca i Šušare, nikli su prvi svetlozeleni izdanci pelena, autohtone biljne vrste ovog specifičnog evropskog rezervata prirode, objavio je prve fotografije na Fejsbuku Šumarak Wildlife and Nature.

Ovaj nesvakidašnji prizor privukao je veliku pažnju javnosti i ekoloških aktivista na društvenim mrežama, koji sa optimizmom posmatraju ove prve znake prirodne regeneracije. Uprkos katastrofalnom požaru koji je uništio velike površine pod šumom i niskim rastinjem, kao i višemesečnoj ekstremnoj suši koja je otežavala gašenje, autohtona vegetacija pokazuje neverovatnu otpornost i snagu.

Poznavaoci ovog zaštićenog područja ističu da obnova ekosistema počinje bukvalno odmah po gašenju požara. Prema procenama stručnjaka i ekoloških entuzijasta, iako je šteta na borovim šumama dugotrajna, peščara poseduje ogroman regenerativni kapacitet. Očekuje se da će travnate površine i autohtone biljne zajednice, uz prve jesenje kiše, relativno brzo u potpunosti prekriti i obnoviti izgorelo tlo, vraćajući Deliblatskoj peščari njen prepoznatljivi prirodni sjaj.

(Pančevac/S.L)