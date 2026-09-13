Kovačica: „Dečija svadba“ danas okuplja najmlađe

Kovačica će i ove godine biti mesto neobičnog i veselog čuvanja slovačke tradicije. Danas, 13. septembra, biće održana 19. Dečija svadba, koja pored folklora i tradicionalnih običaja ima i humanitarni karakter.

Program počinje u 17 časova u dvorištu Mesne zajednice Kovačica, dok će svadbeni defile krenuti u 16.45 časova od Doma Janka Bulika. U svadbi učestvuju deca – članovi dečjih folklornih ansambala „Hruštička“ i „Vločka“ iz Kovačice, kao i gosti, članovi Dečjeg folklornog ansambla iz Iloka.

Dečija svadba čuva slovačke svadbene običaje i tradiciju nekadašnje dečje igre, koja je bila rasprostranjena u više slovačkih mesta u Srbiji. Poseban značaj događaju daje njegov humanitarni karakter. Novac koji deca učesnici prikupe kroz tradicionalni običaj darivanja mlade biće doniran deci kojoj je potrebna finansijska pomoć.

Dečija svadba i ove godine biće prilika da se kroz dečji folklor, pesmu, igru i svadbene običaje sačuva deo bogatog kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka i prenese na mlađe generacije.

(RTV Kovačica)