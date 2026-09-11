Jubilarni 10. PAFF u Pančevu: Srpska premijera filma „Male stvari“ 23. septembra

Na 10. Pančevo film festivalu, u toku pet dana savremenog autorskog filma, od 23. do 27. septembra, slobodan ulaz na oko 40 filmskih projekcija, uglavnom premijera

Pančevo Film Festival (PAFF) ovog septembra slavi deseto izdanje. U toku pet dana savremenog autorskog filma hit će sigurno biti srpska premijera filma „Male stvari” hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića, koji će u sredu, 23. septembra otvoriti festival. Ovaj igrani film prati sudbinu sestara Anice i Irene, koje jednog zimskog vikenda, zajedno s Irenino dvoje dece, dolaze na ostrvo kako bi posetile oca i brata Ivana, ćutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji porodične zemlje.

Festival će do nedelje 27. septembra, biti domaćin oko četrdeset filmskih projekcija na više lokacija u gradu. Pored igranih, biće prikazani i dokumentarni filmovi, eksperimentalni radovi, filmski eseji – od kratkog i srednjeg do dugog metra. Reč je o uglavnom premijerama u Srbiji a ulaz na sve festivalske programe je besplatan.

Dve takmičarske selekcije čine okosnicu festivala. U glavnoj takmičarskoj selekciji za premijerno prikazani film nagradu „Svetionik” dodeljuje žiri profesionalaca iz sveta filma. A o nagradama za mlade autore u selekciji kratkog filma „Rani radovi” odlučuje mladi žiri srednjoškolaca i filmskih entuzijasta.

Publika je ta koja odlučuje koji će film biti najbolji u selekciji „Pafforama” koja donosi presek festivalskih i autorskih filmova koji su obeležili tekuću i prethodnu sezonu. Revijalna i autorska selekcija „Svetla budućnost” posvećena je reditelju koji još nije snimio dugometražni film, a kroz izbor filmova i prateći program predstavlja njegov dosadašnji rad i autorski razvoj.

– I ovogodišnju selekciju PAFF-a obeležava vizija koja krasi festival još od prvog izdanja, donoseći nam filmove iz svih krajeva sveta i predstavljajući publici autorke i autore unikatnog, inovativnog i beskompromisnog izraza, čija dela čine neka od najzanimljivijih i najupečatljivijih ostvarenja u prethodne dve godine i koja vraćaju veru u filmsku umetnost i njenu moć da zadivi, ispuni i pokrene gledaoca – ističe selektor festivala reditelj Aron Sekelj.

Pančevo Film Festival od 2014. godine organizuju filmski radnici i radnici u kulturi iz Pančeva i okoline, okupljeni oko udruženja Pančevački filmski festival. Jedan od važnih ciljeva festivala jeste stvaranje i razvoj nove filmske publike – publike koja će imati priliku da upozna drugačije oblike i poetike savremenog filma, ali i da ih doživi u neposrednom kontaktu sa autorima. Ideja festivala nije samo da predstavi filmove već i da stvori prostor za razgovor o njima – u bioskopu, sa autorima i publikom.

Festival 27. septembra zatvara dokumentarni film „Yugo ide u Ameriku” Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Četvoro milenijalaca rođenih devedesetih godina u SR Jugoslaviji odlaze na putovanje duž SAD-a u „jugu” – starom jugoslovenskom automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji SAD-a. Putuju kroz 24 savezne države od Njujorka do Los Anđelesa da pronađu odgovor na pitanje: šta to znači biti najgori?

PAFF se realizuje se u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pančeva, uz podršku Grada Pančeva, Fondacije „Hartefakt”, Delegacija EU u Srbiji, Evropske kuće, Austrijskog kulturnog foruma, Ambasade Švajcarske i drugih.

(Pančevac / N. S.)

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