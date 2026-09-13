Savršen beg od gradske gužve: Kajak na Tamišu puni baterije

Popularna emisija „150 minuta“ Prve televizije posetila je Pančevo i zabeležila inspirativnu priču o rekreativnom kajaku na reci Tamiš.

Televizijska ekipa TV Prva pronašla je na obali savršen beg od gradske gužve, predstavivši široj javnosti rad i misiju lokalnog kluba „Sportiko Pančevo“, koji uspešno promoviše ovaj sport među svim generacijama.

Za sve zainteresovane posetioce obuka počinje na pontonu, gde se najpre prolazi kroz teorijski, a potom i praktični deo. Kako objašnjava Ivan iz ovog kluba, tehnika držanja vesla i simetrija ruku ključni su za održavanje pravca na vodi, a cela osnova može da se savlada za svega 10 do 15 minuta. Suprotno čestom mišljenju da su za upravljanje kajakom presudne snažne ruke, na vodi je zapravo najvažnija pravilna tehnika.

„Imali smo bezbroj primera da nam dođu deca koja su bila i u teretani i koja su se dugo godina bavila sportom, ali ne mogu da ispolje tu snagu. Tehnika je jako bitna zbog provlaka i zbog dobijanja brzine čamca koji treba da se kreće po vodi“, objašnjava Ivan, dodajući da su rekreativni kajaci široki i stabilni, sa namenskim mestom za odupiranje nogama kako se ne bi opteretile isključivo ruke.

Kajak se kroz istoriju prvobitno koristio za lov i preživljavanje Eskima, dok je danas njegova namena potpuno drugačija – postao je sinonim za antistres terapiju i relaksaciju. Ivan naglašava da ljudi, pritisnuti brzim tempom života i dugim radnim vremenom, na Tamiš dolaze pre svega da napune baterije i pronađu preko potrebnu smirenost . Najčešća rečenica koju čuje od novih veslača jeste žaljenje što za ovaj sport nisu saznali ranije.

Klub „Sportiko“ uspešno deli ljubav prema vodi sa svima – od najmlađih sugrađana i penzionera, pa sve do osoba sa invaliditetom. Za Ivana kajak nije samo sport, već jedinstven način da pokrene ljude, poveže zajednicu i pokaže im koliko mogu, a sve te čari najbolje se otkrivaju kada se lično sedne u čamac i zavesla.

(Pančevac/TV Prva)