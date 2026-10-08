Nova Fireguard oprema za jačanje zaštite od požara u Deliblatskoj peščari

JP „Vojvodinašume“ je u okviru međunarodnog projekta FIREGUARD nabavilo savremeni buldozer sa riperom, namenjen održavanju i uređenju površina za zaštitu od požara na području Južnog Banata i Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.

Ova mehanizacija omogućiće znatno brže i efikasnije formiranje protivpožarnih pruga i sprovođenje drugih ključnih preventivnih mera na samom terenu.

Veliki požar koji je ove godine zahvatio Deliblatsku peščaru dodatno je potvrdio važnost ovakvih investicija i stalnog ulaganja u bezbednost osetljivih ekosistema.

(Pančevac)