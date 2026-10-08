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Nova Fireguard oprema za jačanje zaštite od požara u Deliblatskoj peščari

14:30

08.10.2026

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Foto: FB/Fireguard - Project IPA Romania Serbia
JP „Vojvodinašume“ je u okviru međunarodnog projekta FIREGUARD nabavilo savremeni buldozer sa riperom, namenjen održavanju i uređenju površina za zaštitu od požara na području Južnog Banata i Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.
Ova mehanizacija omogućiće znatno brže i efikasnije formiranje protivpožarnih pruga i sprovođenje drugih ključnih preventivnih mera na samom terenu.
Veliki požar koji je ove godine zahvatio Deliblatsku peščaru dodatno je potvrdio važnost ovakvih investicija i stalnog ulaganja u bezbednost osetljivih ekosistema.

(Pančevac)

Tagovi

Deliblatska peščara Fireguard - Project IPA Romania Serbia Južni Banat projekt Fireguard protivpožarna oprema Vojvodinašume

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