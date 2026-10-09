Kursna lista: Evro danas 117,36 dinara

Prema podacima NBS, dinar je u odnosu na evro na dnevnom i mesečnom nivou zadržao gotovo nepromenjenu vrednost.

Zvanični srednji kurs dinara prema evru za petak, 9. oktobar 2026. godine, iznosi 117,3657 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Prema podacima NBS, dinar je u odnosu na evro na dnevnom i mesečnom nivou zadržao gotovo nepromenjenu vrednost.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, dinar je prema evru oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine zabeleženo slabljenje od 0,1 odsto. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 29. septembra kada je evro vredeo 117,5386 dinara, prenosi Biznis Kurir.

Kada je reč o američkom dolaru, NBS je objavila da kurs za petak, 9. oktobar, iznosi 104,4830 dinara za jedan dolar.

(Biznis Kurir)