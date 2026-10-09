Dojave o bombama u školama u delovima Vojvodine i Beogradu

Jutros su osnovne i srednje škole u Beogradu, Novom Sadu i delovima Vojvodine primile dojave o postavljenim bombama putem elektronske pošte.

Nadležne službe su brzo reagovale i kontradiverzione ekipe MUP-a su pregledale školske objekte.

U više osnovnih i srednje škola u Beogradu i Novom Sadu, kako Blic nezvanično saznaje, stigla je dojava o postavljenim bombama. Lokalni mediji prenose da se isto jutros desilo i u još nekim delovima Vojvodine.

Dojave o bombama su upućena putem elektronske pošte, nakon čega je usledila brza reakcija nadležnih službi, saznaje „Telegraf.rs“, prenosi Blic.

Na teren su odmah upućene kontradiverzione (KD) ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kako bi izvršile detaljan pregled škola.

Sve dojave lažne

Nakon izvršenih proverа, utvrđeno je da su sve dosadašnje dojave bile lažne i da su učenici i zaposleni bezbedni.

Škole u kojima su pregledi završeni nastavljaju sa redovnim aktivnostima i izvođenjem nastave. Nadležni organ nastavljaju rad na identifikaciji osoba koje su poslale lažne dojave.

Dojave o bombama i širom Vojvodine

Kako prenosi portal 021, dojave su pristigle u osnovne i srednje škole u Novom Sadu, Temerinu, Bečeju i Žablju, a kako nezvanično saznaju, nove prijave pristižu i iz drugih naselja u Vojvodini.

Dojave su stizale na mejl adrese više obrazovnih ustanova sa navodima da su u prostorijama škola postavljene eksplozivne naprave.

Ekipe policije su na terenu i obavljaju se pregledi objekata škola u Novom Sadu.

(Blic, Telegraf.rs, 021.rs)