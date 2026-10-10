Društvo

Pretežno oblačno, posle podne kiša i pljuskovi

Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

08:00

10.10.2026

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Foto: Pixabay

Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

Danas pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne se kiša i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje.

Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severni i severoistočni.

(Pančevac)

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