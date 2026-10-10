Pretežno oblačno, posle podne kiša i pljuskovi

Kulturni centar Pančeva: Program od 12. do 18. oktobra
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
13:00
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
Danas pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne se kiša i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje.
Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije.
Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severni i severoistočni.
(Pančevac)
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
13:00
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
12:00
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
11:00
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
10:30
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
10:15
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
08:20
10.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
09:49
07.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
21:04
06.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
14:58
06.10.2026
Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
10:00
06.10.2026
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