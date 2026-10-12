Najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku zemlje posle podne i uveče ponegde i sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od šest stepeni u delu Vojvodine i pojedinim kotlinama do 14 stepeni na istoku zemlje, a najviša od 15 do 20 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će biti oko devet stepeni, a najviša oko 17 stepeni.

U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo će u utorak na istoku i jugu Srbije biti oblačno, ponegde s kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se i u petak, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava. Zadržaće se hladnije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 20 stepeni, a u utorak na jugu i jugoistoku Srbije od 10 do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima.

(Pančevac)