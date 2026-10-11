Uzdin: Dva događaja danas u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi

Uz blagoslov i podršku Eparhije Dakija Feliks iz Vršca, u nedelju, 11. oktobra, vernici iz Uzdina pozvani su na dva važna događaja u okviru Rumunske pravoslavne parohije.

Od 17 časova, u parohijskoj crkvi u Uzdinu, biće služena Sveta tajna jeleosvećenja.

Tom prilikom, u Parohiji Svetog velikomučenika Georgija u Uzdinu, biće održana tematska katiheza „Roditelji – prvi učitelji vere u životu dece“, posvećena ulozi porodice u duhovnom razvoju najmlađih, prenosi RTV Kovačica.

O značaju ovih događaja za zajednicu u Uzdinu govori nam parohijski sveštenik Moise Linca.

(RTV Kovačica)