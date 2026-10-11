Narodni muzej Pančevo: Izložba životinje i ljudi 14. oktobra

U sredu 14. oktobra, u 19 časova, u Narodnom muzeju Pančevo, svečano će biti otvorena izložba ANIMALIA et POPULUS životinje i ljudi – suživot posvedočen arheološkim zapisom.

Posetioci će imati priliku da pogledaju raznovrsnu arheološku građu, svet životinja, predmete u obliku životinja u različitim formama i materijalima, a pojedini izloženi predmeti upravo su iz arheoloških zbirki Narodnog muzeja Pančevo.

Interakcija i uzajamnost dva sveta – sveta čoveka i sveta životinja duga je koliko i samo čovečanstvo. Na osnovu arheoloških nalaza možemo pratiti kako su ljudi razvijali specifične odnose sa životinjama.

Svojom snagom i lepotom životinje su bile inspiracija i uzor za izradu brojnih predmeta, od onih za svakodnevnu upotrebu do onih kojima su pridavana razna totemska, simbolička i kultna značenja. Za neke životinje postoji kontinuitet simboličkog značenja još od praistorije, jer su ljudi težili osobinama koje date životinje poseduju, poput odanosti psa, snage vola, hrabrosti lava, mudrosti sove ili oštrovidosti sokola.

Ova izložba je nakon prve postavke u Beogradu gostovala je u Zrenjaninu, Vršcu i Čačku, konačno stiže i u Pančevo. Autorka izložbe je muzejska savetnica-arheolog Divna Gačić.

Posetioci će izložbu moći da pogledaju do 16. novembra.

(Glas Opova)