Predstavljanje dela „Heroine Srbije“ 14. oktobra u vršačkoj biblioteci

U okviru bogatog programa obeležavanja „Dečje nedelje“, Gradska biblioteka Vršac ugostiće uglednog autora Dragana M. Miloševića i predstaviti njegovo zapaženo delo „Heroine Srbije“. Promocija je zakazana za sredu, 14. oktobar, sa početkom u 17.30 časova.

O autoru: Naučnik koji istražuje istorijske puteve

Autor knjige, Dragan M. Milošević, rođeni je Beograđanin. Nakon završene Zemunske gimnazije, diplomirao je fizičku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a potom specijalizovao veštački uticaj na vreme na prestižnom Juta univerzitetu u Solt Lejk Sitiju (SAD).

Kroz svoj profesionalni rad i život, Milošević je uvek birao teže, neutabane puteve. Umesto konformističkog uživanja u uspešnim poslovnim rezultatima, permanentno je težio ka novim saznanjima, izazovima i istraživanjima, boreći se za bolje, pravednije i slobodnije društvo.

Kao hroničar svog vremena debitovao je 2014. godine knjigom „Narodni budilnik“. Izuzetna reakcija čitalaca najavila je njegov dalji književni rad, pa je već godinu dana kasnije svetlost dana ugledala nova knjiga „Heroine Srbije – Vekovnik“.

Vekovnik koji pobeđuje predrasude

Knjiga donosi fascinantne životopise sto žena koje su, svaka na svoj način, dale nemerljiv doprinos istoriji Srbije i njenoj poziciji u civilizovanoj Evropi. Delo je specifično i po tome što je, baš kao i prethodna autorova knjiga, inicirano na društvenoj mreži Facebook, prerastajući iz kreativne „igre“ u ozbiljno, maštovito istraživanje.

„Ova knjiga pobeđuje muški konzervativizam i predrasude. Pred nama nije feministička, već narodna monografija sa jakim argumentima vekovnog sadržaja i trajanja. Zato knjigu treba čitati sa „lakoćom“ i radošću“, ističe publicista Tomislav Kresović u svojoj recenziji ovog dela.

Gradska biblioteka Vršac poziva sve sugrađane, ljubitelje istorije i pisane reči, da prisustvuju ovoj izuzetnoj večeri posvećenoj ženama koje su zadužile našu zemlju.

(eVršac)