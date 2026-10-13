Vršačke škole i pozorište dobili 2,697 miliona dinara

Tri ustanove sa teritorije Grada Vršca dobile su ukupno 2.697.996 dinara na javnom konkursu Ministarstva pravde Republike Srbije za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta. Sredstva su namenjena unapređenju uslova za obrazovanje, modernizaciji nastavne opreme i poboljšanju energetske efikasnosti ustanova kulture, saopštio je kabinet gradonačelnice.

„Ugovori o dodeli sredstava svečano su uručeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije u Beogradu, a predstavnicima ustanova uručio ih je ministar pravde Nenad Vujić. Svečanosti je, u ime Grada Vršca, prisustvovao dr Trajan Kačina, član Gradskog veća zadužen za kulturu i obrazovanje, zajedno sa direktorima tri vršačke ustanove koje su dobile sredstva, prenosi eVršac.

Najveći pojedinačni iznos, 1.166.000 dinara, odobren je Gimnaziji „Borislav Petrov Braca“, za opremanje kabineta nastavnim učilima namenjenim specijalizovanoj nastavi iz oblasti sporta. Realizacijom ovog projekta biće stvoreni bolji uslovi za izvođenje nastave i praktičan rad učenika.

Osnovnoj školi „Mladost“ odobreno je 1.036.000 dinara za nabavku računara i opremanje informatičkog kabineta, čime će biti unapređeni tehnički uslovi za nastavu informatike i razvoj digitalnih veština učenika.

Narodno pozorište „Sterija“ dobilo je 495.996 dinara za projekat energetske sanacije sistema grejanja, koji će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti i uslova za rad ove značajne ustanove kulture.

Ovogodišnji konkurs Ministarstva pravde, jedanaesti po redu, obuhvatio je 222 projekta od javnog interesa širom Srbije, za koje je opredeljeno gotovo 500 miliona dinara. Sredstva prikupljena primenom instituta odlaganja krivičnog gonjenja na ovaj način usmeravaju se u projekte koji doprinose unapređenju usluga i uslova života građana.

Dodelom sredstava vršačkim ustanovama omogućena je realizacija tri konkretna projekta koji će imati neposredan značaj za učenike, nastavnike i zaposlene u ustanovama kulture. Istovremeno, ova ulaganja predstavljaju dodatnu podršku razvoju obrazovne i kulturne infrastrukture na teritoriji Grada Vršca“, saopštio je kabinet gradonačelnice.

(eVršac)