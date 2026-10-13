Narodni muzej Pančevo: Bogat program u oktobru

Sezona oktobarskih dešavanja u Narodnom muzeju Pančeva donosi bogat i raznovrstan program namenjen ljubiteljima kulture, umetnosti i edukativnih sadržaja. Pored kulturnih dešavanja u muzeju se uveliko radi i na terenskim istraživanjima.

Narodni muzej Pančeva tokom oktobra nudi raznovrstan program, u kojem se posebno izdvajaju edukativne i kreativne radionice. Dok su pojedini ciklusi već počeli, detalje o predstojećim aktivnostima iznosi Miroslav Prvulj, direktor ove ustanove.

Paralelno sa programom za posetioce, stručni timovi muzeja intenzivno rade na terenu. Zahvaljujući sredstvima iz više eksternih fondova, pokrenut je veliki projekat mapiranja kulturno-istorijskog i etnološkog nasleđa Južnog Banata, u kojem učestvuju odeljenja za etnologiju, istoriju i istoriju umetnosti. Istovremeno, odeljenje za arheologiju realizuje nova istraživanja u Banatskom Novom Selu, prenosi RTV Pančevo.

Sva ova terenska istraživanja i prikupljeni materijali direktno obogaćuju fondove Narodnog muzeja Pančevo, čineći osnovu za buduće izložbe i naučne publikacije. Do tada, vrata ustanove ostaju otvorena za sve posetioce koji tokom oktobra žele da učestvuju u najavljenim programima i radionicama.

(RTV Pančevo)