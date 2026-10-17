Tradicija na magnetu: Đaci u Padini slave 220 godina sela

PADINA – Povodom obeležavanja Dečije nedelje, u autentičnom ambijentu Masarikovog dvorišta u Padini održana je jedinstvena kreativna radionica za oko 35 učenika trećeg razreda Osnovne škole „Maršal Tito“, prenosi RTV Kovačica.

Mali kreativci su imali zadatak da oslikavaju magnete sa motivima slovačke tradicije i kulture, a glavna inspiracija za njihove radove bio je veliki istorijski jubilej – 220 godina od osnivanja Padine.

Vlasnica Masarikovog dvorišta Elena Svak istakla je da ove radionice pomažu deci da unaprede svoje veštine i pažnju, stvarajući sopstvene, unikatne suvenire. Ona je naglasila da su motivi na magnetima direktno povezani sa istorijom sela i slovačkim natpisima poput „220 rokov Padina“. Projekat se realizuje uz zvaničnu finansijsku podršku Kancelarije za dijasporu Slovaka (Urad za Slovakov zijucih v zahranici), a u planu je održavanje do 10 radionica koje će obuhvatiti izradu gipsanih magneta, domaćih sapuna i sveća u dekupaž tehnici.

Nastavnica razredne nastave Marija Galas ukazala je na ogroman obrazovni i vaspitni značaj ovakvih aktivnosti koje se sprovode van tradicionalnih školskih klupa. „Savremena nastava se zasniva na sticanju znanja mimo učionica, u prirodi i nekom drugom okruženju, jer se u slobodnijoj atmosferi mnogo lakše uči. Kroz ove aktivnosti razvija se prijateljstvo među decom, oni se druže, ali istovremeno razvijaju i pozitivan odnos prema umetnosti, istoriji i stiču nova saznanja o svom poreklu“, objasnila je Galas.

Učenice trećeg razreda nisu krile oduševljenje što su kroz igru i boje mogle da izraze svoju maštu, crtajući slovačke cvetne motive i simbole doma. Većina njih je ponosno izjavila da će gotove, oslikane magnete odneti kući i pokloniti svojim majkama kao mali podsetnik na ovaj veliki seoski jubilej i bogato kulturno nasleđe koje uspešno čuvaju nove generacije u Padini.

(Pančevac/RTV Kovačica)