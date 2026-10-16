Radovi u Dupljaji: Rekonstrukcija zaštitnog zida i ograde oko parka

U naseljenom mestu Dupljaja trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji zaštitnog zida i ograde oko parka.

Kompletne radove na ovoj rekonstrukciji finansira opština Bela Crkva, koja nastavkom ulaganja u infrastrukturu i uređenje javnih prostora nastoji da poboljša kvalitet života u svim naseljenim mestima naše opštine.

Izgradnjom novih betonskih stubova i zida, postavljanjem ograde sa dekorativnom rasvetom, centralni deo sela dobiće potpuno nov, uređeniji i funkcionalniji izgled.

Radovi napreduju planiranom dinamikom, a po njihovom završetku park će ponovo biti bezbedno i prijatno mesto za okupljanje i odmor.

Cilj ovih radova jeste povećanje bezbednosti svih stanovnika Dupljaje, a posebno najmlađih meštana koji provode vreme u parku, kao i estetsko uređenje ove javne površine.

(BC Info)