Južni Banat

Radovi u Dupljaji: Rekonstrukcija zaštitnog zida i ograde oko parka

18:00

16.10.2026

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Foto: Printscreen/RTV Pančevo

U naseljenom mestu Dupljaja trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji zaštitnog zida i ograde oko parka.

Kompletne radove na ovoj rekonstrukciji finansira opština Bela Crkva, koja nastavkom ulaganja u infrastrukturu i uređenje javnih prostora nastoji da poboljša kvalitet života u svim naseljenim mestima naše opštine.

Izgradnjom novih betonskih stubova i zida, postavljanjem ograde sa dekorativnom rasvetom, centralni deo sela dobiće potpuno nov, uređeniji i funkcionalniji izgled.

Radovi napreduju planiranom dinamikom, a po njihovom završetku park će ponovo biti bezbedno i prijatno mesto za okupljanje i odmor.

Cilj ovih radova jeste povećanje bezbednosti svih stanovnika Dupljaje, a posebno najmlađih meštana koji provode vreme u parku, kao i estetsko uređenje ove javne površine.

(BC Info)

Tagovi

Dupljaja ograda park radovi rekonstrukcija Zid

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