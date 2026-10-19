Kulturna dešavanja

Književno veče u Vršcu 30. oktobra: Druženje uz „Kapetanov dnevnik“

16:30

19.10.2026

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Foto: Pixabay

Vršačka afirmacija umetnika ARS poziva ljubitelje poezije i književnosti na posebno književno veče pod nazivom „Kapetanov dnevnik – između mora i ravnice sjajne“, uz pesnika Slobodana Milinkovića – Kapetana i specijalne goste iz Trogira.

Program će biti održan u petak, 30. oktobra 2026. godine, sa početkom u 19 časova, u kongresnoj sali hotela „Srbija“ u Vršcu.

Ovo književno veče povezaće duh Dalmacije i Banata kroz poeziju, stihove i umetničko druženje, donoseći publici susret različitih kulturnih tradicija, emocija i inspiracija.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane reči da im se pridruže i budu deo večeri posvećene poeziji, prijateljstvu i umetnosti.

(Vršac online)

Tagovi

Kapetanov dnevnik književno veče književnost poezija vršac

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